Trabzonspor'dan Eski Futbolcu Turgut Uçar'ın Kabrine Ziyaret

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e giden Trabzonspor'da yöneticiler ve teknik direktör Ünal Karaman, vefat eden eski bordo-mavili futbolcu Turgut Uçar'ın kabrini ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e giden Trabzonspor'da yöneticiler ve teknik direktör Ünal Karaman, vefat eden eski bordo-mavili futbolcu Turgut Uçar'ın kabrini ziyaret etti.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol şube sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar, teknik direktör Ünal Karaman ile yardımcı antrenör Ümit İnal'ın, eski Trabzonsporlu futbolcu Uçar'ın İzmir Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği belirtildi.



Turgut Uçar'ın eşi Umay Uçar'a da taziye ziyaretinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Eski futbolcumuza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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