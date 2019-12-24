Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'de dün İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de dün İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Trabzonspor'la buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin gerçekleştirdiği "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında, Yomra Oymalıtepe İlkokulu ile Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri antrenmanı ziyaret etti.

Öğrenciler, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf da çektirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 26 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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