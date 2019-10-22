Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu
Son Dakika Spor Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu

Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak maç öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak maç öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.


Buna göre Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Anthony Nwakaeme'nin katılacağı basın toplantısı 23 Ekim Çarşamba günü 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Cemil Usta Sahası'nda yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapılacak.


Misafir takım Krasnodar ise aynı gün 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı
Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri Volkan Demirel: Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik direktörlük Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:14:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]