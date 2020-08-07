Trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Kars'ta toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Kars'ta toprağa verildi

KARS - Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Önceki gün Doğubeyazıt İlçesi'nde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Evliya Cami'ye getirildi. Caminin bahçesinde masalara konulan yan yana 4 tabutu gören Karslılar gözyaşlarına boğuldu.

Evliya Cami'de Cuma Namazı'na müteakiben trafik kazasında hayatlarını kaybeden H.B., E.B. ve D.U. için cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Bülbül Mahalllesi Mezarlığı'na götürüldü. H.B., E.B. ve D.U. sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan, AK parti İl Başkanı Adem Çalkın ve binlerce Karslı katıldı.