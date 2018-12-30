Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Ölen Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik Kazasında Ölen Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Aydın'da trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Suat Özdemir (53), son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik Kazasında Ölen Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Aydın'da trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Suat Özdemir (53), son yolculuğuna uğurlandı.

Özdemir için Aydın Adliyesinde tören düzenlendi. Özdemir'in cenazesi daha sonra Bey Camisi'ne götürüldü.

Meslektaşı da olan babası için gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken Ayşe Özdemir'i yakınları sakinleştirdi.

Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yenipazar ilçesi Dereköy Mezarlığına defnedildi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ile Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım ile meslektaşları katıldı.

Kaza

Suat Özdemir, 29 Aralık Cumartesi günü, kendisinin kullandığı 09 KD 258 plakalı cipin Emirdoğan Mahallesi'nde devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:17 Kaynak: AA

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