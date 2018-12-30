Trafik Kazasında Ölen Avukat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın
'da trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Suat Özdemir (53), son yolculuğuna uğurlandı.
Özdemir için Aydın Adliyesinde tören düzenlendi. Özdemir'in cenazesi daha sonra Bey Camisi'ne götürüldü.
Meslektaşı da olan babası için gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken Ayşe Özdemir
'i yakınları sakinleştirdi.
Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yenipazar
ilçesi Dereköy
Mezarlığına defnedildi.
Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt ile Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım
ile meslektaşları katıldı.
Kaza
Suat Özdemir, 29 Aralık
Cumartesi günü, kendisinin kullandığı 09 KD 258 plakalı cipin Emirdoğan Mahallesi'nde devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.