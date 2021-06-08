Üye Girişi
Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak - Son Dakika

Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak

08.06.2021 15:32
Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, mart ayında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Koray Tekin Turhan'ın adını korulukta yaşatacak.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, mart ayında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Koray Tekin Turhan'ın adını korulukta yaşatacak. Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan 67inci koruluğa 'Koray Tekin Turhan Koruluğu' adı verildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencisi Koray adına oluşturulan parkta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Koray'ın ailesi ve öğretmenleri tarafından zeytin, nar ve selvi fidanları dikildi. Duygu dolu bir ortamda gerçekleşen anma programında, Koray'ın ailesi ve sınıf arkadaşları tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.

"Acımızı hafifletmek mümkün değil"

Acı bir olay sonrası vefat eden Koray'ın adını yaşatabilmek adına koruluk oluşturmak istediklerini belirten Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürü Yusuf Baltacıoğlu, "Elim bir kaza sonucunda sevgili öğrencimiz Koray Tekin Turan'ı kaybettik. Öğrencimizin adını yaşatmak ve ailesinin acısını hafifletebilmek adına bir koruluk oluşturmak istedik. Kendisine ilettiğimizde Neşet Tarhan başkanımız bize destek verdi ve öğrencimiz adına bu koruluğu oluşturduk. Başta Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, Park ve Bahçeler Müdürümüz Hasan Orhan ve tüm emeği geçenlere okulumuz ve çocuğumuz Koray'ın ailesi adına teşekkür ederim" dedi.

"Ailesi için teselli oldu"

Koray'ın adının korulukta yaşayacağını belirten Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç de "Acı bir hadise yaşadık ve bir evladımızı kaybettik. Ama sabır göstermek durumundayız. Çocuğumuzun adını yaşatmak için Mezitli Belediyemizle böylesi anlamlı bir olaya imza attık. Aile için teselli ve evladımızın adının yaşaması adına güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese minnettarlığımı ifade ediyorum" diye konuştu.

"Koray'ın adı uzun yıllar bu korulukta yaşayacak"

Mezitli'de 67'nci koruluğu oluşturduklarını ifade eden Başkan Tarhan ise "Mutluluklarını paylaşmak için koruluk oluşturanların yanında böylesi hüzünlü anlar için de koruluklar oluşturuyoruz. Bugün de minik Koray için burada bir araya geldik. Keşke başka bir vesilesiyle bir araya gelmiş olsaydık. Maalesef çocuk yaştaki ölümler daha büyük acıya yol açıyor. Allah sabır versin. Bu koruluk onun adıyla uzun yıllar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak
Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak
Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak
Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak

Neşet Tarhan, Tekin Turhan, Mezitli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak 18:57 Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı 18:30 İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı 18:21 Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti 17:43 Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak 17:17 Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı         
19:05
Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi         
18:36
Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı         
18:22
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz         
17:39
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:28:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray'ın adı korulukta yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement