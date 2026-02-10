Trafikte Dans Eden Kadın Gözaltında

Beşiktaş'ta aracını yolun ortasında durdurup trafik akışını engelleyen ve direksiyon başında dans eden kadın sürücü gözaltına alındı.

Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerde durmak", "saygısız araç sürmek", "trafik işaret ve kurallarına uymamak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerince idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.