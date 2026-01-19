Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir Ç'nin (30) kullandığı 35 BKH 175 plakalı traktör, Haliller Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu incir bahçesine devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kadir Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
