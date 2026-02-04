Trendyol'dan Olimpiyat Koleksiyonu - Son Dakika
Trendyol'dan Olimpiyat Koleksiyonu

04.02.2026 11:29
Trendyol, yerel üreticilerin Olimpiyat koleksiyonunu uluslararası satışa sundu.

TRENDYOL, Anadolu'daki yerel üreticilerin Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için tasarlayıp ürettikleri Olimpiyat koleksiyonunu Türkiye ile birlikte tüm uluslararası platformlarında satışa sunduğunu duyurdu. Koleksiyonun, Milano'da açılan resmi Olimpiyat mağazalarında da yerini alacağı bildirildi. Ayrıca Lozan'da bulunan Olimpiyat Müzesi'nde de olimpiyat tutkunlarının beğenisine sunulacağı kaydedildi.

Sınırlı sayıda Türkiye'de üretilen koleksiyonun; sweatshirt, eşofman altları, tayt, yağmurluk ve balaklava gibi ürünlerle toplam 6 bin 500 parçadan oluştuğu belirtildi. Modern hatlar ve ikonik olimpiyat detaylarının yer aldığı koleksiyonda, günlük stile uyum sağlayan konforlu, fonksiyonel ve zamansız parçaların sunulduğu dile getirildi.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol'un yerel üreticileri uluslararası pazarlarla buluşturma hedefinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) partnerliğinin önemine dikkat çekti. Çetin, "Dünya sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iki yıldır yürüttüğümüz iş birliği, yerel üretim gücümüzü uluslararası pazarlarda görünür kılıyor. Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için Anadolu'nun emeğiyle hazırlanan Olimpiyat koleksiyonumuzun, Türkiye ile tüm uluslararası platformlarımızda, kullanıcılarla buluşacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA SPORA DESTEK

Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kapsamındaki tüm etkinliklerde olduğu gibi Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın da destekçileri arasında yer alacağını duyurdu. 2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, IOC'nin ilk resmi 'E-Ticaret Hizmetleri Partneri' olarak Türkiye'yi Paris 2024'te temsil etmiş ve yine IOC ile yürütülen iş birliği sayesinde yerel üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu'nu sporseverlerle buluşturmuştu.

Kaynak: DHA

