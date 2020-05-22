Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı yenilendi - Son Dakika

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, yenilenen Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı, yenilendi. Bölgede, jeolojik etütler, mimari ve peyzaj projeleri için 166 bin 675 TL, enerji nakil hattı yapımı için 83 bin 711 TL, 75 tonluk su deposu yapımı için 169 bin 960 TL olmak üzere toplam 420 bin 346 TL harcama yapıldı. Ayrıca kamp alanına 1 milyon 463 bin 200 TL'lik, 2 kır lokantası ve sıhhi tesis (WC, Duş, Bebek bakım ünitesi, bulaşık ve çamaşır yıkama yeri) gibi sosyal tesislerin yapımı gerçekleştirildi.

Vali Orhan Tavlı, yenilenen Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı'nda incelemelerde bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu'ndan bilgi aldı.

İnceleme sırasında Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Kumkale Köyü Muhtarı Fikret Kanlı, Yeniköy Muhtarı Seyit Kaytan ve Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya da hazır bulundu.