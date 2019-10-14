Son Dakika Haberleri: Trump: "Birliklerimizi büyük ölçüde Suriye'den çıkardım"
Son Dakika Güncel Trump: 'Birliklerimizi büyük ölçüde Suriye'den çıkardım'

Trump: "Birliklerimizi büyük ölçüde Suriye'den çıkardım"

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliklerimizi büyük ölçüde Suriye'den çıkardım" dedi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliklerimizi büyük ölçüde Suriye'den çıkardım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "DEAŞ'ı yüzde 100 mağlup ettikten sonra, birliklerimizi büyük ölçüde Suriye'den çıkardım. Bırakın, Suriye ve Esad, Kürtleri korusun ve Türkiye ile kendi toprakları için savaşsın. Suriye'nin Kürtleri korumasına yardım etmek isteyen kim varsa bana uyar. Bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Eminim hepsi harika iş çıkartırlar. Biz 7 bin mil uzaktayız!" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkesinin güney sınırına odaklanmak istediğini de ekledi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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