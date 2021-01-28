Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı? - Son Dakika
BBC

Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı?

28.01.2021 06:13
Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı?, System.String[]

Trump'la ilgili olarak Senato'da yapılan ilk oylamada 50 Cumhuriyetçi senatörden 45'i, Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle "ayaklanmaya teşvik" suçlamasıyla başlatılan azil sürecine destek vermedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'yi neredeyse bir hafta önce terk etti ancak Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üzerinde hala Trump'ın gölgesi var.

Trump'la ilgili olarak Senato'da yapılan ilk oylamada 50 Cumhuriyetçi senatörden 45'i, Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle "ayaklanmaya teşvik" suçlamasıyla başlatılan azil sürecine destek vermedi.

Oylamanın ardından suçlamanın reddedilmesini isteyen Senatör Rand Paul, Temsilciler Meclisi tarafından pazartesi günü getirilen suçlama için "Daha ilk geldiğinde ölüydü" tabirini kullandı.

Muhtemelen haklı.

50 Demokrat senatöre 17 Cumhuriyetçi senatör daha katılırsa Trump suçlu bulunabilecek ve ancak ondan sonra bir daha başkanlığa aday olmasını engelleyecek oylama yapılabilecek.

Salı günü yapılan oylama, en azından kanıtlara bakılması gerektiğini düşünen beş Cumhuriyetçi senatörün olduğunu gösteriyor: Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins, Ben Sasse ve Pat Toomey.

Diğer Cumhuriyetçi senatörler ise başkanlar görevden ayrıldıktan sonra azil duruşmasının yapılamayacağı kanısında.

West Virginia Senatörü Shelley Moore Capito oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "Benim bugünkü oyum azil sürecinin ofisteki bir kamu görevlisine yönelik gerçekleştirilemeyeceğine dair. Anayasa, Kongre'ye, bir vatandaşı görevden alma yetkisini vermiyor" dedi.

Demokratlar ise tarihten örnek vererek 19. yüzyılda üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin istifa ettikten sonra da yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığını belirtiyor.

Ancak buna rağmen usulen yapılan oylamada Cumhuriyetçilerin Trump'ı 6 Ocak'taki Kongre baskını yüzünden suçlu bulma arzusunun azaldığı görülebiliyor.

Olaydan kısa bir süre sonra Trump'ın Senato'daki en yakın müttefiklerinden Senatör Lindsey Graham, başkanın hareketlerinin asıl sorunu oluşturduğunu ve mirasının paramparça olduğunu söylemişti.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell'ın o dönem Temsilciler Meclisi'nin azil çabalarından memnun olduğu öne sürülmüştü. Daha geçen hafta ise McConnell'ın, Kongre'ye saldıranların yalanlarla beslendiğini ve Trump tarafından kışkırtıldığını söylediği görüldü.

Ancak Graham da McConnell da Salı günkü oylamada suçlamanın düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Trump'ı suçlayan Cumhuriyetçilere baskı

Cumhuriyetçi Parti'nin bu konuyla ilgili tutumu zaman içinde değişti.

İki hafta önce Temsilciler Meclisi'ndeki azil tartışmaları sırasında Trump'ın Kongre'nin işgalinden ötürü sorumluluk taşıdığını söyleyen Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy, geçen hafta ise söylemini gün geçtikçe hafifleterek bütün ülkenin sorumluluk taşıdığını aktardı.

Eski başkan aleyhine konuşanlar ise bu günlerde bu sözlerini geri almak baskısıyla karşı karşıya.

Temsilciler Meclisi'nde başkanın azledilmesi için oy kullanan 10 Cumhuriyetçi üyeden biri olan Liz Cheney, partideki görevinin sonlandırılması tehlikesiyle karşı karşıya.

Diğerleri ise bir sonraki seçimde aday olmaları takdirinde yerlerinin değiştirilmesiyle tehdit ediliyorlar.

Salı günkü oylamanın ardından iki hafta boyunca Temsilciler Meclisi azil süreci yöneticileri ve Trump'ın yasal ekibi davaya hazırlanacak.

Demokratların bundan sonraki stratejisi bir aklama oylamasına gidilmesi olabilir.

100 senatöre 6 Ocak günü hissettikleri korkuyu ve öfkeyi hatırlatmaya çalışacaklardır.

Daha sonra da Senato değilse bile en azından tarihin ve ABD'li seçmenlerin Trump'ı suçlu bulmasını umut edecekler.

Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı?

Temsilciler Meclisi, Donald Trump, Senato, Kongre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor         
22:59
ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı         
22:12
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü         
20:48
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı         
09:06
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 06:51:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei