Trump, Kanada Başbakanı'na Barış Kurulu Davetini Geri Çekti

23.01.2026 11:08
Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımını geri çektiğini açıkladı, Carney ise yanıt verdi.

WASHINGTON, 23 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, kendi önerdiği Barış Kurulu'nun Kanada Başbakanı Mark Carney'e yaptığı katılım davetini geri çektiğini söyledi.

Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakan Carney, bu mektup ile Barış Kurulu'nun, Kanada'nın kurula katılımı ile ilgili yaptığı daveti geri çektiğini bildirmek isteriz" dedi. Trump daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

İki lider haftanın ilk günlerinde kamuoyu önündeki karşılıklı açıklamalarda bulunmuştu. İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD Başkanı ile görüşmeyen Carney perşembe günü sabah saatlerinde ülkesine döndüğünde yaptığı açıklamada, Trump'ın Kanada'nın varlığının ABD'ye bağlı olduğu yönündeki sözlerini reddetti.

Carney, Quebec kentinde yaptığı açıklamada, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel etkileşim alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurmuştur. Ancak Kanada, varlığını ABD sayesinde devam ettirmiyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" dedi.

Davos'taki konuşmasında küresel düzende bir "kopuş" yaşanacağı uyarısında bulunan Carney, Grönland ve Danimarka'ya destek verdiklerini dile getirmiş ve büyük güçlerin uyguladığı gümrük vergileri ve ekonomik baskıyı eleştirmişti. Trump ise forumdaki konuşmasında, "Kanada, ABD sayesinde varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci başkanlık dönemine başladığı günden bu yana Kanada'nın 51. eyaletleri olması gerektiğini defalarca dile getiren ve geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulayan Trump, Kanada ile ABD arasında ticari ve siyasi alanlarda gerilimin artmasına yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Trump, Kanada Başbakanı'na Barış Kurulu Davetini Geri Çekti
