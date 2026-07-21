Trump, Kanada'ya gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkardı - Son Dakika
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Trump, Kanada'ya gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkardı

Trump, Kanada\'ya gümrük vergisini yüzde 50\'ye çıkardı
21.07.2026 00:47
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan şirketlerine karşı ayrımcı ticaret politikaları uyguladığı gerekçesiyle yeni bir gümrük vergisi kararı aldı. Trump, belirli Kanada menşeli ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyururken, kararın 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi. Washington, söz konusu adımın özellikle ABD otomotiv sektörünü korumayı ve Kanada'nın "haksız" olarak nitelendirilen vergi uygulamalarına karşılık vermeyi amaçladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan şirketlerine karşı "ticaret ayrımcılığı" yaptığı gerekçesiyle bazı Kanada menşeli ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Kararın, 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

"ABD İŞLETMELERİ ZARAR GÖRÜYOR"

Yapılan açıklamada, Kanada'nın uyguladığı vergi politikalarının özellikle ABD otomotiv sektörünü olumsuz etkilediği öne sürüldü. Yetkililer, söz konusu politikaların Amerikan araç ihracatında ciddi düşüşe neden olurken yabancı üreticilere haksız rekabet avantajı sağladığını savundu.

YÜZDE 50 EK VERGİ UYGULANACAK

1930 Gümrük Tarifesi Yasası kapsamında alınan karar doğrultusunda, belirli Kanada ürünlerine yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Yeni tarifenin 19 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kararda, "Kanada'nın belirli ürünlerine yüzde 50 oranında ek bir vergi uygulanmasının gerekli, uygun ve kamu yararına olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"KANADA'NIN TARİFE SİSTEMİ AYRIMCI" İDDİASI

ABD yönetimi, Kanada'nın gümrük tarifesi sistemini "ayrımcı, eşitsiz ve mantıksız" olarak nitelendirerek, bu uygulamaların Amerikan işletmeleri, çalışanları ve ticaretine zarar verdiğini öne sürdü.

Yetkililer, alınan kararın ABD'li üreticilerin rekabet gücünü korumayı ve Kanada'nın ticaret politikalarına karşılık vermeyi amaçladığını ifade etti.

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Son Dakika Kanada Trump, Kanada'ya gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkardı - Son Dakika

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