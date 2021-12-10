Trump, Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçladı ve aşağıladı - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılki başkanlık seçimlerinin ardından Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim olan eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un Muhabiri Barak Ravid, yakında piyasaya çıkaracağı yeni kitabında yer alan Trump röportajından bir kısmı yayımladı.

Trump, röportajda Netanyahu için "Bibi" lakabını kullanarak, "Bibi'yi severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi, kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı." ifadesini kullandı.

"Netanyahu beni İran'a karşı kullanıyordu"

Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiği saatlerde, kendisinin halen seçime itiraz ettiğini ve eşi Melania'nın kendisine tebrik haberini gösterdiğinde şok olduğunu kaydeden Trump, "Onunla o günden beri konuşmuyorum." dedi ve Netanyahu'yu aşağılayan ifadeler kullandı.

Trump, Netanyahu'nun Filistinlilerle gerçek anlamda barış istemediği sonucuna vardığını kaydederek,"Netanyahu beni İran'a karşı kullanıyordu." dedi.

Başkanlığı döneminde Netanyahu'ya destek veren birçok adım attığına işaret eden Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıdığını anımsattı.

Trump'ın Ravid ile yaptığı röportajın ilgili kısmı bu hafta sonu Axios'un podcastinde yayınlanacak.