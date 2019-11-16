Son Dakika Haberleri: Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti
Son Dakika Dünya Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti - Son Dakika Dünya

Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.

Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Clint Lorance, Mathew L. Golsteyn ve Edward Gallagher isimli askerleri affettiği bildirildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:47 
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