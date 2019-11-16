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Trump, savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.
ABD Başkanı Donald Trump, başkomutan sıfatıyla savaş suçundan mahkum olan veya itham edilen 3 askeri affetti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Clint Lorance, Mathew L. Golsteyn ve Edward Gallagher isimli askerleri affettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:47
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