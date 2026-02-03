Trump'tan Cumhuriyetçilere Seçim Çağrısı - Son Dakika
Trump'tan Cumhuriyetçilere Seçim Çağrısı

03.02.2026 08:16
Trump, Cumhuriyetçilere seçimleri ulusallaştırma ve kontrolü ele alma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere, ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yaptı.

Trump, daha önce Gizli Servis ve New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Dan Bongino'nun podcast programında açıklamalarda bulundu.

Bazı eyaletlerde seçim süreçlerinin "çarpık" olduğunu öne süren Trump, Cumhuriyetçilerin ABD seçimlerini "ulusallaştırması" gerektiğini belirtti.

Trump, ülkedeki göçmenlere de değinerek, "Bu insanlar oy kullanmak için ülkemize getirildi ve yasa dışı olarak oy kullanıyorlar. Cumhuriyetçilerin bu konuda daha sert davranmaması şaşırtıcı. 'Kontrolü ele almak istiyoruz. En az 15 yerde oy verme işlemini devralmalıyız' demeliler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trump'ın seçimlerin ulusal düzeye taşınması yönündeki çağrısı, ABD Anayasası'nın seçimlerin "zamanı, yeri ve yöntemini" belirleme yetkisini eyaletlere veren hükümleriyle çeliştiği değerlendirilirken, söz konusu açıklama tepkilere yol açtı.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Donald Trump, ülke genelinde seçimleri 'ulusallaştırmak' istediğini söyledi. Sizce demokrasiye inanıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Schumer, Trump'ın bu yaklaşımının "hukuka aykırı" olduğunu ve "anayasayla çeliştiğini" savundu.

Trump, ocakta, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde galip gelmesi gerektiğini dile getirmiş ve "Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, (Demokratlar) beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

Kaynak: AA

