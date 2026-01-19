Trump'tan Grönland Açıklaması

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın "Rus tehdidini Grönland'dan uzaklaştırma konusunda başarısız olduğunu" iddia ederek, "bu sorunu bizzat çözeceğini" belirtti. Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge üzerindeki "Rus baskısını" gerekçe göstererek adanın kontrolünü devralma isteğini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump Grönland'a dair bir açıklama daha paylaştı. ABD Başkanı, sosyal medya hesabında "NATO 20 yıldır Danimarka'ya 'Rus tehdidini Grönland'dan uzaklaştırmanız lazım' uyarısında bulunuyor. Ne yazık ki Danimarka bu konuda hiçbir şey yapamadı" ifadelerine yer verdi.

Trump paylaşımını, "Artık zamanı geldi ve bu iş yapılacak!" sözleriyle tamamladı.

Beyaz Saray ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.