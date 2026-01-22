Trump'tan Grönland Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan Grönland Açıklaması

22.01.2026 10:16
Trump, Grönland için Avrupa ülkelerine gümrük tarifelerini askıya alarak risk iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik devreye alınması planlanan yeni gümrük tarifelerini askıya aldığını açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken Asya borsalarında Hong Kong hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 56. Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşma ve görüşmeler yakından takip edilirken verdiği mesajlar Grönland konusundaki endişeleri azalttı.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler talep ettiğini bildirdi. Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

Asya tarafında artan küresel risk iştahı ve ABD endekslerindeki getirilerin etkisiyle Hong Kong hariç pozitif bir seyir izleniyor.

BoJ'un faiz kararı bekleniyor

Dün, Japonya'da endekslerdeki geri çekilme, yerini alış ağırlıklı bir seyre bırakırken Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yarın açıklanacak kararda BoJ'un politika faizini yüzde 0,75 düzeyinde sabit tutması beklenirken politika metninde gelecek dönemde atılacak adımlar ve bankanın tahvil işlemlerine yönelik sinyalleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'ni yarın feshetmesi bekleniyor. Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da 2025 Aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 105,7 milyar yen fazla ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Güney Kore'de büyüme beklentilerin altında kaldı

Güney Kore tarafında ise dördüncü çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) çeyreklik bazda yüzde 0,3 küçülmeyle beklentilerin altında gerçekleşti.

4. çeyreğe ilişkin yıllık büyüme ise yüzde 1,5 ile beklentilerin gerisinde kaldı. Söz konusu büyüme verilerine karşın Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif tarafta kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükselişle 53.701 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 4.952 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.121 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 26.572 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 primle 81.994 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

