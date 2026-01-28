Trump'tan İran ve Ara Seçim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'tan İran ve Ara Seçim Vurgusu

Trump\'tan İran ve Ara Seçim Vurgusu
28.01.2026 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Iowa'da İran'a yönelik askeri operasyon ve ara seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'daki konuşmasında İran'a yönelik askeri operasyon iddiasını yineleyerek, İran'a "başka bir donanmanın" ilerlediğini söyledi. Trump, "Umarım anlaşma yaparlar" ifadesini kullandı. Konuşmasında seçim sürecine ve ara seçimlere de değinen Trump, Kongre seçimleri için "Ara seçimleri kazanmalıyız" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada İran ve ara seçimler başlıkları dikkat çekti. Trump, İran'a yönelik askeri adımları anlattığı bölümde yeni bir güç konuşlandırmasına işaret ederken; iç siyasette ise ara seçimlerin kritik olduğunu vurgulayarak seçmenlerini sandığa çağırdı. Trump konuşmasında seçmenlerine, "4. kez başkanlığa aday olayım mı?" diye sorması üzerine seçmenlerinden büyük alkış aldı. Trump, konuşma yapacağı alana gelmeden önce Iowa'da bir yol üstü restoranına uğradı. Trump, restoran ziyareti esnasında Amerika'lılara ara seçimleri hatırlatarak, "Demokratlar Meclis'i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar" uyarısında buldu.

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması

Trump, İran'a ilişkin bölümde en dikkat çekici sözlerini askeri operasyon iddiası ve yeni konuşlandırma üzerinden kurdu. İran'ın nükleer kapasitesine yönelik harekatı anlatırken, "Haziran'da, Operation Midnight Hammer'da İran'ın nükleer kapasitesini yok ettik" dedi. Bu adımın geciktiğini savunarak, "İnsanlar 22 yıldır bunu yapmayı bekliyordu. Bir ay uzaktaydılar, yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı. Trump, İran'a dönük yeni askeri hareketliliğe de işaret ederek, "Bu arada İran'a doğru şimdi güzel bir donanma daha gidiyor. Göreceğiz. Umarım anlaşma yaparlar, onu kullanmak zorunda kalmayız. Bu donanma çok güçlü" diye konuştu. Trump, "İlk seferde anlaşma yapmalıydılar, o zaman bir ülkeleri olurdu" sözleriyle de Tahran yönetimini hedef aldı.

Başkanlık seçimi ve ara seçim çağrısı

Konuşmanın iç siyaset bölümünde Trump, bir önceki seçim sürecine ilişkin iddialarını yineledi. Seçim sonuçlarına ilişkin de, "Tüm yedi salıncak eyaleti kazandık. Trump, yaklaşan ara seçimleri ise konuşmanın ana politik başlıklarından biri yaptı. "Ara seçimleri kazanmalıyız" diyen Trump, "Ara seçimleri kaybedersek konuştuğumuz pek çok şeyi kaybedersiniz, bu çok kötü şeylere yol açar" ifadelerini kullandı. Hem Temsilciler Meclisi hem Senato için seçmenlere seslenen Trump, "Bu yüzden buradayım, ara seçim kampanyasını başlatıyoruz" dedi. - DE MOINES

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Operasyon, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran ve Ara Seçim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı Cezaevine bile girdi Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Volkan Konak’ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı Dikkat çeken “mezarlık“ detayı Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:52
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 09:23:21. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İran ve Ara Seçim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.