Ekonomi

Trump'tan Savunma Şirketlerine Temettüt Yasağı

07.01.2026 23:26
Trump, savunma şirketlerinin sorunları çözmeden temettü ve hisse geri alımına izin vermeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, savunma şirketleri askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar bu şirketlerin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Savunma yüklenicilerinin, hissedarlarına büyük miktarda temettü dağıttığına ve hisse geri alımı yaptığına dikkati çeken Trump, bunu tesis ve ekipman yatırımlarının pahasına ve zararına gerçekleştirdiklerini aktardı.

Trump, bu durumun artık kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, savunma sanayisindeki yönetici maaş paketlerinin de çok yüksek ve haksız olduğunu savundu.

Savunma şirketlerinin büyük askeri ekipmanı yeterince hızlı üretemediğini, ayrıca bu ekipmanın bakımını zamanında ve etkin şekilde yapamadığını iddia eden Trump, şirket yöneticilerinin hem mevcut ekipmanın teslimi ve bakımını sağlamak hem de geleceğin askeri ekipmanlarının en yeni modellerini üretmek için yeni ve modern üretim tesisleri kurması gerektiğini kaydetti.

Trump, "Onlar bunu yapana kadar hiçbir yöneticinin 5 milyon dolardan fazla kazanmasına izin verilmemelidir, bu rakam kulağa yüksek gelse de şu anda kazandıkları miktarın sadece bir kısmıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca ekipmanların satıldıktan sonraki bakım ve onarım süreçlerinin çok yavaş olduğunu ve bu durumun derhal iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, başkan olarak bakımın "kusursuz ve zamanında" yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Trump, "Bu nedenle bu sorunlar giderilene kadar savunma şirketleri için temettü dağıtımına veya hisse geri alımına izin vermeyeceğim. Maaşlar ve yönetici ücretleri için de aynı durum geçerli." ifadesine yer verdi.

Askeri ekipmanların yeterince hızlı üretilmediğinden yakınan Trump, bu ekipmanların finans kurumlarından borç alınarak veya hükümetten para talep edilerek değil temettüler, hisse geri alımları ve yöneticilerin yüksek ücretleri ile üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, bunun ülke için "harika" ve uzun vadede de hem yöneticiler hem de hissedarlar için iyi olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Temettü, Savunma, Ekonomi

