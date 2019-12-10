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Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:12 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.
ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Lavrov'un mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması beklenen görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.
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