Son Dakika Haberleri: Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek
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Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Lavrov'un mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması beklenen görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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