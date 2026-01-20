Trump ve Şara Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Dünya

Trump ve Şara Telefon Görüşmesi

Trump ve Şara Telefon Görüşmesi
20.01.2026 09:29
Trump ve Şara, Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğü üzerine görüş alışverişinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonla görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonla görüştüğü bildirildi. Açıklamada, iki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi. Tarafların, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı da belirtildi.

Açıklamada, Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Görüşmede ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye'nin daha iyi bir geleceğe sahip olması için fırsat tanınmasının önemine dikkat çekildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump ve Şara Telefon Görüşmesi

10:03
Trump ve Şara Telefon Görüşmesi
