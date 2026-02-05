Trump: Yeni Nükleer Anlaşma Geliştirilmeli - Son Dakika
Politika

Trump: Yeni Nükleer Anlaşma Geliştirilmeli

05.02.2026 23:02
Trump, New START'ı uzatmak yerine yeni bir nükleer anlaşma üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD tarafından kötü müzakere edilmiş olan ve ağır bir şekilde ihlal edilen Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nı (New START) uzatmak yerine, nükleer uzmanlarımızın uzun yıllar geçerli olacak yeni, geliştirilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalışmasını sağlamalıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Rusya arasındaki füzeler, fırlatma rampaları ve stratejik savaş başlıklarına ilişkin unsurlara çeşitli sınırlamalar getiren Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) bugün sonlanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada Pakistan-Hindistan, İran-İsrail, Rusya-Ukrayna arasında nükleer savaşın çıkmasını engelledim. ABD tarafından kötü müzakere edilmiş olan ve her şeyin ötesinde, ağır bir şekilde ihlal edilen New START anlaşmasını uzatmak yerine, nükleer uzmanlarımızın uzun yıllar geçerli olacak yeni, geliştirilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalışmasını sağlamalıyız" dedi.

"ABD ordusunu tamamen baştan inşa ettim"

Trump açıklamasında ayrıca, "ABD, dünyadaki en güçlü ülkedir, ilk başkanlık dönemimde yeni ve yenilenmiş birçok nükleer silah ile ordusunu tamamen baştan inşa ettim. Aynı zamanda bir Uzay Gücü oluşturdum ve askeri gücümüzü daha önce görülmemiş seviyelerde yenilemeye devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında denizlerde seyreden USS Iowa, USS Missouri, USS Alabama ve diğer birçok savaş gemisinden yüzlerce kat daha güçlü savaş gemilerini envanterimize ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nükleer felaketi önlemek için imzalanmıştı

1991'de ABD ve Sovyetler Birliği tarafından imzalanan START Anlaşması, her iki tarafın da 6 binden fazla nükleer savaş başlığı konuşlandırmasını yasaklıyordu. Bu anlaşmanın yerini 2010 yılında Prag'da ABD ve Rusya arasında imzalanan New START Anlaşması aldı. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve Rus mevkidaşı Dmitry Medvedev tarafından 8 Nisan 2010 tarihinde imzalanan New START Anlaşması, her iki tarafın da konuşlandırılmış ve kullanıma hazır en fazla 700 füze ve bombardıman uçağında en fazla bin 550 nükleer savaş başlığı bulundurmasına izin veriyordu. Başlangıçta 2021'de sona ermesi planlanan anlaşma, 5 yıl daha uzatılmıştı. Ancak Rusya, Şubat 2023'te anlaşmanın bazı yönlerinin uygulanmasında tatmin edici olmayan durumların bulunduğunu ve ABD'nin "anlaşmanın temel ilke ve anlayışlarına aykırı, kesinlikle kabul edilemez adımlar attığını" belirterek New START Anlaşması'nı askıya almıştı. Rusya, anlaşmayı askıya alma kararına rağmen anlaşmanın öngördüğü sınırlamalara olan bağlılığını anlaşmanın geçerlilik süresinin sona ereceği Şubat 2026'ya kadar sürdüreceğini vurgulamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

