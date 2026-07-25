Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı - Son Dakika
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Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Trump\'ın Türkiye\'ye uyguladığı yüzde 12,5\'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi de kapsayan yeni gümrük vergisi kararı, yürürlüğe girmesinin üzerinden saatler geçmeden yargıya taşındı. Türkiye'ye yüzde 12,5 ek vergi getiren düzenlemeye karşı New York'taki iki küçük Türk işletmesi mahkemeye başvurarak kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Türkiye'ye uygulamaya koyduğu yüzde 12,5'lik yeni ek gümrük vergisi, yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı. New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne başvuran iki küçük işletme, düzenlemenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kararın iptalini talep etti.

Reuters'in haberine göre davacılar, Trump yönetiminin daha önce mahkemeler tarafından durdurulan benzer gümrük vergilerini bu kez farklı bir yasal dayanağa oturtarak yeniden uygulamaya koyduğunu savundu. Dava dilekçesinde, yönetimin yetkisini aşarak geniş kapsamlı ticaret kısıtlamaları getirdiği öne sürüldü.

TÜRKİYE DE LİSTEDE YER ALDI 

Trump yönetimi, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 ticaret ortağının, zorla çalıştırılarak üretildiği iddia edilen ürünlerin ihracatını engellemek için yeterli önlem almadığını ileri sürdü.

Bu değerlendirme doğrultusunda bazı ülkelere yüzde 10, Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülke grubuna ise yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.

"SOMUT GEREKÇE ORTAYA KONULMADI"

Davayı açan işletmeler, her ülkeye ilişkin ayrı ayrı somut bulgular ortaya konulmadan bu ölçekte bir vergi uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Başvuruda, tüm ülkelerin tek bir genel değerlendirmeyle aynı kapsamda ele alınmasının yasal dayanağının bulunmadığı ifade edildi.

VERGİ 24 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 

Yeni düzenleme, 24 Temmuz itibarıyla ABD'ye giriş yapan veya gümrük antrepolarından çekilen ürünleri kapsıyor. Uygulamanın özellikle tekstil, teknoloji, ev eşyası ve gıda ürünlerinde maliyetleri artırabileceği belirtilirken, bu artışın ABD'deki tüketici fiyatlarına da yansımasından endişe ediliyor.

Mahkemenin vereceği kararın, Trump yönetiminin yeni gümrük tarifelerinin geleceği açısından emsal niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.

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Son Dakika ABD Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan as Hakan as :
    Dostum Trump :) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı - Son Dakika
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