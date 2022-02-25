TSE Başkanı Adem Şahin, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TSE Başkanı Adem Şahin, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

25.02.2022 16:59
TSE Başkanı Adem Şahin, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "TSE'nin 37-38 bin civarında bir standart havuzu var. Bu standartların 7 bin tanesi bize aittir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "TSE'nin 37-38 bin civarında bir standart havuzu var. Bu standartların 7 bin tanesi bize aittir." dedi.

Şahin, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir şekerleme tesisinde düzenlenen belge takdim töreninde, Anadolu sermayesinin kurumsallaşma yolunda attığı önemli adımlarına tanık olduklarını söyledi. Aile işletmelerinin kurumsallaşmasının yeni jenerasyonlara ve kuşaklara devretmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bu tür çalışmaların yapılabilmesi ve buna liderlik edebilecek bir yöneticilik gerektiriyor. Devamında da bu inancı taşıyan bir takımın sürekli kendini geliştirerek bu çalışmalara ayak uydurması gerekiyor. Bu belgeler de hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında güveni temsil ediyor. Çünkü, TSE bizim 67 yıl önce kurulmuş kalite, uygunluk değerlendirme ve milli standardizasyon kuruluşumuz."

Şahin, verilen belgelerin de işletmelerin müşterileriyle daha güvenli ilişki kurmalarına ve pazar paylarının artmasına vesile olacağını vurguladı.

Belge takdim töreninin ardından TSE'nin çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, "TSE kendi hazırladığı standartlarının yanında Avrupa Birliği (AB) ile dünya standartlarını da yayınlandığı gün kabul eden ve uygulayan bir kuruluş durumundadır. Şu anda TSE'nin 37-38 bin civarında bir standart havuzu var. Bu standartların 7 bin tanesi bize aittir. Kalanları ise dünyanın diğer standart organizasyonları tarafından hazırlanmıştır. Bu standartlara göre üretim yaptığınızda da dünyanın her yerinde kabul ediliyor." diye konuştu.

Şahin, TSE'nin farklı kurum ve ürünlere yıllık ortalama 50 bin kalite ile standart belgesi verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, şekerleme firmasının yöneticileri Ahmet ve Cevat Kolaylı'ya almaya hak kazandıkları 9 kalite standardı belgesi takdim edildi.

TSE'nin belge takdim törenine, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban katıldı.

Şahin, buradaki programının ardından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'e çevre yönetim sistemi belgesi takdim etti.

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TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Organize Sanayi Bölgesi, Adem Şahin, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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