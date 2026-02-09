TSK Arama Kurtarma Tatbikatı-2026 Yapıldı

(ANKARA)-Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Arama Kurtarma Tatbikatı-2026, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığında Arama Kurtarma Tatbikatı-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı."

Tatbikatta; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı Arama Kurtarma Personeli ve TSK bünyesinde yer alan yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlerde görev alacak İngilizce Bilen Arama Kurtarma Timleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından personel yer aldı."