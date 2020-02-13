TSK Güçlendirme Vakfı'ndan öğrencilere madalya ve berat - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK Güçlendirme Vakfı'ndan öğrencilere madalya ve berat - Son Dakika

TSK Güçlendirme Vakfı'ndan öğrencilere madalya ve berat

6 saat önce

TSK Güçlendirme Vakfı'na Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine altın madalya ve berat verildi.

TSK Güçlendirme Vakfı'ndan öğrencilere madalya ve berat, System.String[]

TSK Güçlendirme Vakfı'na Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine altın madalya ve berat verildi.

Okuldaki "Sosyal Girişimcilik Örneği: Fındıksan Öğrenci Birliği" projesi kapsamında öğrenciler çalışmanın üçüncü yılı olan 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde okul çıkışları fındığı kırıp, kavurup paketledi ve sattı.

Elde edilen gelir olan 10 bin lira TSK Güçlendirme Vakfına bağışlandı, bunun üzerine öğrenciler vakıf tarafından madalya ve beratla ödüllendirdi.

Vakfın Genel Müdürü Sadık Piyade, Piraziz İsmail Yücel MTAL Konferans Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı davranış dolayısıyla teşekkür ederek öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.

Proje koordinatörü ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gürhan Cabbar ise proje ile yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerden İrem Demirtaş ise projede herkesin özveriyle çalıştığını dile getirerek, sattıkları fındığın parasını Mehmetçik için bağışlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Törende öğrencilerden İrem Demirtaş, Sude Durmuşoğlu, Damla Gürsoy, Aysu Bay, Gül Nida Yıldız, Elif Tural, Resul Öz, Kerim Karakurt, Reha Öz ve Sıla Şahin'e madalya ve berat verildi.

Öğrenciler çalışmanın ilk yılında bin lira, ikinci yılında 5 bin lira gelir elde etmiş ve kazançlarının tamamını TSK Güçlendirme Vakfına bağışlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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