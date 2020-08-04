TSKB'den 200 milyon dolarlık Covid-19 kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzaladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, AAYB ile imzalanan anlaşma kapsamında, firmalara üç yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi sağlanacak: