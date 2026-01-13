TTK'da Üretim Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TTK'da Üretim Durduruldu

13.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTK'ya bağlı 4 maden ocağında güvenlik sorunları sebebiyle üretim durduruldu.

1) TTK'NIN 4 MADEN OCAĞINDA ÜRETİM DURDURULDU

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 3 müessesesine bağlı 4 maden ocağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye gireceği ikinci enerji kaynağının olmadığı tespitiyle 'İş durdurma' yönünde rapor hazırlamasının ardından 'üretim durdurma' talimatı kuruma ulaştı. Maden ocağı güvenliğini sağlamakla görevli olan çalışanlar haricindeki işçiler yer altına alınmadı. Üretimin durduğu ocaklarda çalışan madenciler, yer üstünde verilecek yeni görevleri bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı 4 maden ocağında yaptıkları denetimlerde; havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine müesseselerde 'iş durdurma' yönünde rapor hazırlandı. Müfettişler raporu 9 Ocak'ta Zonguldak Valiliği'ne sundu. TTK'ya bağlı 'iş durdurma' raporu tutulan ocaklarda, üretimin durmasının ardından işçilerin yapacaklarına yönelik hazırlık toplantıları yapıldı. Dün, bu ocaklarda üretim fiilen durduruldu 'emniyet kapanması' uyarınca hazırlık yapıldı. Pazartesiyi salıya bağlayan gece işe gelecek madenciler, sabah vardiyasına çağrıldı.

SADECE MADEN OCAĞI GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKLAR YERALTINA İNİYOR

Bu sabah, valilik tarafından hazırlanan 'üretim durdurma' yazısı, TTK'ya bağlı müesseselere bildirildi. Bu kapsamda, maden ocakların güvenliğini sağlamak amacıyla bakım onarım, tahkimat, su boşaltımı gibi işlerde görevli madenciler harici yer altına inmek yasaklandı. Ocak güvenliği kapsamında görevi olmayan diğer madenciler, yer üstünde, kendilerine verilecek yeni görevleri beklemeye başladı. İşçilerin bu süreçte eğitim alacakları, atölye düzenleme, temizlik gibi diğer işlerde görevlendirileceği öğrenildi.

'AYAKLARDA ÜRETİM YASAK'

TTK Üzülmez Müessesesi'nde madenci Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, "Bölgemiz üretime durduruldu. Dolayısıyla 450 kişi ana yollarda tahkimat taramalarda, tahkimat, gerekli yerlerde temizliklerini yapacaklar. Diğer arkadaşlarımıza hariciyede iş verildi. Temizlikti, atölyelerde düzenlemelerdi falan yapacaklar. Görevliler harici ocağa girmek yasak. Sadece görevli arkadaşlar, ismi listede olanlar giriyor. Onun dışındaki arkadaşlar yerüstünde görevli. Üretim amaçlı değil, sadece tahkimat amaçlı, ayaklarda üretim yasak" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTK'da Üretim Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:10:27. #7.11#
SON DAKİKA: TTK'da Üretim Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.