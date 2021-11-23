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Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız - Son Dakika

Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

23.11.2021 15:48

Bolu'da tüfekle otomobil gasp ettikten sonra kaçtığı sırada kaza yaparak aracı yol kenarında bırakan şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin, çekin. Benim gibi yıldız bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Aktaş Mahallesinde park halinde olan ve içerisinde sürücüsünün bulunduğu bir otomobil T.K. isimli şahıs tarafından tüfekle gasp edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Otomobili gasp eden T.K. daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Büyük korku yaşayan otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri otomobilin gasp edildiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇEKİN, BENİM GİBİ YILDIZ BULAMAZSINIZ"

Yapılan çalışmada T.K.'nın gasp ettiği araç terkedilmiş ve kazalı halde bulundu. Kazadan sonra gasp ettiği aracı bırakıp kaçtığı belirlenen T.K., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Gözaltına alınan T.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K. adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekin, çekin. Benim gibi bir yıldız göremezsiniz Bolu'da." dedi.

Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız

Otomobil, Polis, Bolu, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız - Son Dakika


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