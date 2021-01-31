Tunacan Tuna babası Aşkın Tuna'nın izinde

Geçtiğimiz ay 'Klarnet' parçasıyla bir ay gibi kısa sürede YouTube'da 1 milyon sınırını aşan genç sanatçı, aynı zamanda eğitim hayatında da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Tunacan Tuna bir yandan müzik çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken öte yandan derslerini de ihmal etmedi. Eğitim takviminin ilk yarı yılını tüm derslerden A A notuyla tamamlayarak bölümünün en başarılı ilk 3 öğrencisinden biri olarak tamamlarken, 2. Dönemi de aynı başarıyla tamamlamayı hedefliyor.