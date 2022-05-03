TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

03.05.2022 00:23

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin Tunca Nehri'ne uçması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin Tunca Nehri'ne uçması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde meydana geldi. Denizli'de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Edirne merkeze bağlı Değirmenyeri köyündeki akrabalırının yanına gelmek üzere yola çıktı. Ergin Akbulut (52) yönetimindeki otomobil, köy yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıktı. Akbulut'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak Tunca Nehri'ne uçtu. Kazayı görenler 112, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler otomobilde sürücü olarak bulunan Ergin Akbulut eşi Emine Akbulut (52) ve Nursel Akbulut'u (74) nehirden çıkardı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ergin ve Emine Akbulut'un durumunun ağır, Nursel Akbulut'un ise hafif olduğu öğrenildi. Otomobil nehirden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.)

TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

YORUMLAR
500
Otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı Otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı Manisa'da takla atan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Manisa'da takla atan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 00:51:33. #1.12#
SON DAKİKA: TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement