TUNCA NEHRİ'NE UÇAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin Tunca Nehri'ne uçması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde meydana geldi. Denizli'de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Edirne merkeze bağlı Değirmenyeri köyündeki akrabalırının yanına gelmek üzere yola çıktı. Ergin Akbulut (52) yönetimindeki otomobil, köy yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıktı. Akbulut'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak Tunca Nehri'ne uçtu. Kazayı görenler 112, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler otomobilde sürücü olarak bulunan Ergin Akbulut eşi Emine Akbulut (52) ve Nursel Akbulut'u (74) nehirden çıkardı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ergin ve Emine Akbulut'un durumunun ağır, Nursel Akbulut'un ise hafif olduğu öğrenildi. Otomobil nehirden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.)