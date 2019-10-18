Son Dakika Haberleri: Tunceli'de, 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Son Dakika Güncel Tunceli'de, 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

Tunceli'de, 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

1 saat önce

TUNCELİ'de, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Tunceli'de, 4 kişinin öldüğü kaza kamerada, System.String[]

TUNCELİ'de, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Alkan Çelik, mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün, Tunceli- Elazığ yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akpazar beldesi yol ayrımında meydana geldi. Kavşakta hatalı dönüş yapan Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR'a, karşı yönden gelen Ahmet Aydın'ın (30) kullandığı 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın ile İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29) yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Alkan Çelik, tedavi edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi ise Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kazanın, yol üzerindeki mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan hastanedeki tedavisi sonrası TIR sürücüsü Alkan Çelik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ahmet Aydın, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:45 Kaynak: DHA
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