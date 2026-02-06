Tunceli'de MLKP Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
Tunceli'de MLKP Üyesi Tutuklandı

06.02.2026 18:59
Tunceli'de MLKP'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı, çeşitli materyaller ele geçirildi.

TUNCELİ'de terör örgütü MLKP'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu, MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlenen O.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, O.Ç.'nin örgüt içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin koordinasyonundan sorumlu olduğu, Tunceli'de açık alan yapılanmaları tarafından gerçekleştirilen eylem ve etkinlikleri organize ettiği, örgütün yayın organı olan gazetenin dağıtım ve satışını yaptığı, örgüt gündemine ilişkin basın açıklamaları ve yürüyüşler düzenlediği, geçmiş yıllarda kırsal alanda etkisiz hale getirilen örgüt mensupları için anma etkinlikleri organize ettiği ve örgüt mensuplarına ait mezarların yapımı ile finansmanını sağladığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Tunceli İl Temsilcisi olduğu, daha önce 'Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 9 ayrı adli işlem kaydının bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adresler ile parti binasında yapılan aramalarda; toplatma kararı bulunan çok sayıda afiş, kitap, dergi, gazete, flama, yelek ve dijital materyal ile üzerinde 'Tutsaklar için Bağış Kutusu' ibaresi bulunan ahşap kutu ve 2 adet cezaevi mektubu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen O.Ç., 'Terör Örgütü Üyeliği' ve 'Terör Örgütüne Finansman Sağlamak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Tunceli, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
