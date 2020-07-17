Tunceli'de servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (3) - Son Dakika

Kaya ailesinin yaz tatili nedeniyle Erzincan 'dan memleketlerine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Tunceli 'de, Sercan Kaya yönetimindeki 25 AAG 937 plakalı otomobille Elazığ Havalimanı 'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan Kemal Yıldız yönetimindeki 62 AAD 158 plakalı midibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 17 kişinin tedavisi sürüyor.

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