Turgutlu'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Turgutlu'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Turgutlu\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
03.02.2026 09:59
Turgutlu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, Tayfun Şevikyürek yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Tayfun Şevikyürek (32) hayatını kaybetti, arkasındaki kardeşi Bekir Şevikyürek yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Ergenekon Kavşağı'nda meydana geldi. Tayfun Şevikyürek'in kullandığı 45 AGE 395 plakalı motosiklet ile Murat Yıldız yönetimindeki 35 AZD 252 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Tayfun Şevikyürek ile arkasındaki kardeşi Bekir Şevikyürek, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tayfun Şevikyürek ile kardeşi Bekir Şevikyürek ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tayfun Şevikyürek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir Şevikyürek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Otomobil sürücüsü Murat Yıldız, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

