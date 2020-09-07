Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Son Dakika

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanından düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunumunun ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi, Anadolu'nun birçok bölgesinin işgalinin de kapısını açmıştı. Buna göre 15 Mayıs 1919'da gözbebeğimiz İzmir, Yunan Ordusu tarafından işgal edildi. İzmir'in işgalinin tam iki hafta sonrasında, 29 Mayıs 1919'da ise, şehrimiz Turgutlu için varoluşumuzun en acılı, en sıkıntılı günleri başladı. İzmir'le başlayan Yunan işgali, bu tarihten itibaren Turgutlu'yu da içine almıştı. Sözde asayişi ve güvenliği sağlamak bahanesiyle gerçekleştirilen bu işgaller, kısa zaman içerisinde hayali gerekçeler, dayanaksız bahaneler üretilerek katliamlara varan eziyetlere, işkencelere, tecavüzlere evrildi. 1919'un ağustos ayına gelindiğinde Turgutlu'da neredeyse her evden bir kişi işkenceye maruz kalmış; darp edilmişti. Turgutlu, düşman işgalinden kurtuluş ve yangınla yok oluşunun ardından tam anlamıyla küllerinden yeniden doğdu. Milletimizin kendisini yeniden bağımsızlığına kavuşturan azim ve kararlılığı, çalışkanlıkla birleşerek güzelim Kasabamızı çok kısa bir zamanda yeniden ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi haline getirdi. Turgutlu, nam-ı diğer Kasaba, bugün 160 binin üzerindeki nüfusu, tarımı, sanayisi ve ticari yaşamıyla yeniden bölgemizin gözbebeği ise bu avantajları, bu güzellikleri, hiç şüphesiz, milli mücadele günlerinde bir an bile düşünmeden kendilerini cepheye atan, ölümden, şehit olmaktan hiçbir şekilde geri durmayan büyüklerimize borçluyuz. Sözlerimi Cumhuriyet'in onuncu yılında Turgutluluların sloganlaştırdığı bir cümleyle bitirmek istiyorum: 'Müdafaa-i Hukuk, kurtuluş uğrunda ordulaşan milletin kendisidir. İnandılar; dövüştüler; öldüler. Bıraktıkları emanetin nöbetçisiyiz.' Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

Törene, Turgutlu Kaymakam Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın,İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı. - MANİSA