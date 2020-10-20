Turgutluspor'un rakibi Serik Belediyespor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçını da kazanıp 15 puanla zirvede yer alan Turgutluspor yarın takipçisi Serik Belediyespor'un konuğu olacak. Antalya Titanic Mardan Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Taner Tuncer görev alacak. Teknik direktör İbrahim Cezayir , Antalya deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek, "Serik maçına moralli çıkacağız. Hedefimiz galibiyetle dönüp 18 puana ulaşmak, takımıma güveniyorum" diye konuştu.

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