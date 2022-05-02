Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

02.05.2022 14:16
Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgiULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından Ankara- Kars arasında hayata geçirilen ve koronavirüs nedeniyle 21 ay ara verilen seferlerine geçen yıl aralık ayında yeniden başlayan turistik Doğu Ekspresi treni ile 12 bin 22 kişi seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlaması amacıyla Ankara-Kars arasında hayata geçirilen turistik Doğu Ekspresi'nin koronavirüs nedeniyle ara verilen seferleri, 21 ay sonra geçen yıl aralık ayında yeniden başladı. Bakanlığın verilerine göre 16 Aralık 2021'den itibaren 3 ayda turistik Doğu Ekspresi treni ile 12 bin 22 kişi seyahat etti. Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk rotaları arasında yer alan, Ankara-Kars arasında işleyen turistik Doğu Ekspresi'nin tamamı yataklı vagonlardan oluşuyor. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars ve Kars- Ankara arasındaki yolculuğunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin güzergahında yolcular farklı lezzetleri tadarken, tarihi ve kültürel alanları da görebiliyor.

DOĞU EKSPRESİ'NE 2022'DE BÜYÜK İLGİ

Öte yandan ilk defa 15 Mayıs 1949 tarihinde işletilmeye başlanan Doğu Ekspresi'nin seferleri ise pandemi nedeniyle 28 Mart 2020'de durdurulmasının ardından 12 Temmuz 2021'de yeniden başladı. Doğu Ekspresi ile 2021 yılında 111 bin 401, 2022 yılında ise şimdiye kadar 129 bin 21 kişi taşındı. Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan- Erzurum ve Kars ana hattında sefer yapan ve 1310 kilometrelik yolu yaklaşık 25 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi, her gün saat 17.55'te Ankara'dan, saat 08.00'de ise Kars'tan hareket ediyor.

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
YORUMLAR
500
Başkentin ortasında adeta bir Japon bahçesi Başkentin ortasında adeta bir Japon bahçesi Çocuklardan '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine yoğun ilgi Çocuklardan '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine yoğun ilgi

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Ekspresi, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement