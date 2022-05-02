Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından Ankara- Kars arasında hayata geçirilen ve koronavirüs nedeniyle 21 ay ara verilen seferlerine geçen yıl aralık ayında yeniden başlayan turistik Doğu Ekspresi treni ile 12 bin 22 kişi seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlaması amacıyla Ankara-Kars arasında hayata geçirilen turistik Doğu Ekspresi'nin koronavirüs nedeniyle ara verilen seferleri, 21 ay sonra geçen yıl aralık ayında yeniden başladı. Bakanlığın verilerine göre 16 Aralık 2021'den itibaren 3 ayda turistik Doğu Ekspresi treni ile 12 bin 22 kişi seyahat etti. Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk rotaları arasında yer alan, Ankara-Kars arasında işleyen turistik Doğu Ekspresi'nin tamamı yataklı vagonlardan oluşuyor. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars ve Kars- Ankara arasındaki yolculuğunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin güzergahında yolcular farklı lezzetleri tadarken, tarihi ve kültürel alanları da görebiliyor.

DOĞU EKSPRESİ'NE 2022'DE BÜYÜK İLGİ

Öte yandan ilk defa 15 Mayıs 1949 tarihinde işletilmeye başlanan Doğu Ekspresi'nin seferleri ise pandemi nedeniyle 28 Mart 2020'de durdurulmasının ardından 12 Temmuz 2021'de yeniden başladı. Doğu Ekspresi ile 2021 yılında 111 bin 401, 2022 yılında ise şimdiye kadar 129 bin 21 kişi taşındı. Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan- Erzurum ve Kars ana hattında sefer yapan ve 1310 kilometrelik yolu yaklaşık 25 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi, her gün saat 17.55'te Ankara'dan, saat 08.00'de ise Kars'tan hareket ediyor.