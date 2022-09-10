TURİSTLER DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVADAN ÇIKIŞINI HEYECANLA İZLEDİ

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı Sahili'nde caretta caretta yavrularının denizle buluşması devam ediyor.

Sahilde yuvasından çıkamayan 18 yavru caretta carettanın hayata tutunma çabasını turistler düzenlenen etkinlikle heyecanla izledi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Çıralı'da yavrular denizle buluşması devam ediyor. 11 Temmuz'dan itibaren takip edilen ve yavru çıkışının tamamlandığı yuvalar kontrol amaçlı açılıyor. Plajda bu sezon belirlenen 103 yuvadan 94'üncüsü kontrollü olarak açıldı. Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyonu Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz'ün Türkçe ve İngilizce bilgilendirme yapmasının ardından, Kaymakam Hüseyin Çam ve Binbaşı Ramazan Ergel'in de yardımıyla, yuva açıldı. 64 yumurta bulunan yuvadan 42 deniz kaplumbağasının gece saatlerinde denizle buluştuğu tespit edildi. Kalan 18 caretta caretta yuvadan çıkarıldı.

TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ

Yuvaların kontrollü olarak açıldığı süreçte gerçekleştirilen etkinliğe 350 civarında turist katıldı. Tatilciler yuvadan çıkarılan caretta carettayı ilgiyle izleyip, görüntüledi. Sahilde bir süre ilerleyen deniz kaplumbağaları koruma altına alındı. Deniz kaplumbağalarının görevliler tarafından gece saatlerinde sahile bırakılarak denizle buluşmaları sağlanacak.

KAYMAKAM ÇAM ŞAHİTLİK ETTİĞİMDEN DOLAYI MUTLUYUM

Yuvanın açılmasına yardım eden Kemer İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, şunları söyledi

Caretta carettaların yuvalarından çıkarak denizle buluşmasına, şahitlik ettik. 94 numaralı yuvamızdan carettaların çıkışı gerçekleşti. Bu bölgede 103 tane yuvamız vardı. 94'üncüsünün çıkışı gerçekleşti. 9 tane yuvamız kaldı. Yuvada 60 yavrumuzdan kalan 18'inin çıkışına şahitlik ettik. Burası el değmemiş ülkemizin cennet mekanlarından biri ve halk, ziyaretçiler de bunun bilincinde. Burayı korumalarından dolayı da kıymetli muhtarımıza ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya ziyarete bekliyoruz. Güzel anların ölümsüzleştirilmesi ve devamı noktasında doğaseverleri sorumluluğa davet ediyorum. Buraları korumamız lazım.

ALTINKAYA SON 9 YUVAMIZ KALDI

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ise Deniz kaplumbağası yavrularımız denizle buluşmaya başladılar. Bugün 94'üncü yuvamızı açtık. Yüksek bir katılımcımız vardı. Merak eden insanlar var. Bu olayı görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren buradalar. 9 yuvamız kaldı. Ay sonu tamamı biterek sezonu kapatırız dedi. (DHA)