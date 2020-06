Turizmde sözleşme iptallerine arabuluculuk formülü - Son Dakika

Korona virüs dönemindeki tatil iptalleri nedeniyle turizm acentelerinin ciddi sorunlar yaşadığını belirten Arabulucu Avukat Nevin Can, "Salgın nedeniyle turizmde yaşanan sorunlara en hızlı ve etkin çözüm arabuluculuktur" dedi.



Turizmin korona virüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin kurucu ortaklarından Arabulucu Avukat Nevin Can, "Herkesin aynı anda sözleşmelerini iptal etmek istemesi ve ödedikleri paraların iadesini istemesi nedeniyle acenteler ödeme sıkıntısı yaşamaya başladı. Çünkü bir müşteri tatili satın aldıktan sonra acente kısa sürede uçak, otel ve diğer ödemelerini yapıyor. Tatil planını iptal eden vatandaşlar acentelerden parasını iade etmesini isterken, acenteler daha önce ödeme yaptığı uçak, otel ve diğer ödemelerini geri alamadı. Bu nedenle iade konusunda baş gösteren kriz halen devam ediyor" diye konuştu. Turizm sektöründeki sorunların çözülmesinde yasal sıkıntılar yaşandığını kaydeden Can, Türkiye'de başarıyla uygulanan ve hukuk sisteminin de yükünü azaltan arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yolunun turizm sektörüne tanıtılmasının büyük fayda sağlayacağını belirtti.



"Hızlı ve etkin çözüm"



Can, "Yürürlükteki yasalar turizmde yaşanan bu olağanüstü durumu çözecek şekilde hazırlanmadığından, fesih sonrası tarafların yargıya başvurması halinde, mahkemelerin verecekleri kararlar uzun süreceği gibi sonuçları da öngörülemez niteliktedir. Her duruma göre farklı cevapların verilmesi gereken birçok münferit uyuşmazlık çözülmeyi beklemektedir. Türk turizmi, Türk ekonomisinin can damarlarından biri olarak varlığını sürdürmenin de ötesinde geliştirebilmelidir. Türk arabuluculuk sistemi turizm sektöründe hemen uygulanmalı ve seyahat sözleşmelerine arabuluculuk klozu konulmalıdır. Arabuluculuğun bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak tercih edilmesi halinde Türk turizminin yaşadığı hukuki uyuşmazlıklar kısa sürede çözülebileceği gibi müşteri ilişkilerinin devamlılığına da katkı sağlayacaktır. Büyük maliyetler oluşmadan mahkemenin bir karar vermesi de beklenmeden arabuluculukla en hızlı ve etkin çözümler bulunabilir" sözlerine yer verdi.



Yargı sürecinden daha hızlı



Arabuluculuk hizmetinin Türk turizm endüstrisinin yabancı tur operatörlerinin akınından zarar görmesini önlemek için de önemli kazanımlar sağlayacağını anlatan Can, şunları söyledi:



"Bu bağlamda, arabuluculuk görüşmeleri ile taleplerin daha makul ve gerçekçi olması sağlanabilecektir. Arabuluculuk, taraflara anlaşmazlığı; mahkeme dışında ve yargı sürecinden daha hızlı çözme fırsatı verecektir. Uygulama, başarılı arabuluculukların gelecekte taraflar arasında daha hızlı ve daha verimli işbirliğini mümkün kılacağını göstermektedir. Arabuluculuk zor durumlarda bireysel çözümler geliştirmeye yardımcı olur."



"En uygun çözümü birlikte bulabilirler"



Turizm sektöründe yaşanan sorunların çözümü noktasında arabuluculuk hizmetinin etkin rol oynayacağını ifade eden Can, "Uyuşmazlık yaşayan tarafların planlama veya çalışmaya devam etmek için bir anlaşmaya ihtiyacı vardır. Arabuluculuk yargı prosedürlerinden daha hızlıdır ve daha iyi çözümlere yol açar. Çünkü taraflar arabulucunun rehberliğinde kendilerinin tatmin olacağı çözümleri geliştiriyor ve karar verme gücünü her zaman koruyorlar. İptal edilen turlar, otel rezervasyonları, uçak biletleri ve tatil programları nedeniyle meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için bu krizin tüm mağdurları bir masada bir araya gelerek arabuluculuk yoluyla kendi ihtiyaç ve menfaatleri için en uygun çözümü birlikte bulabilirler. Arabuluculuk, çatışmanın taraflarının, karar alma yetkisi olmayan tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucunun yardımıyla anlaşmazlıklarını gönüllü olarak çözdüğü gizli bir süreçtir. Arabuluculuğun en büyük avantajı, tarafların gerçek çıkarlarını ifade edebilmeleri ve sözleşmenin/ yasanın noktası ve virgülüne bakılmaksızın tüm taraflar için uygun bir çözüm bulabilmeleridir. Ayrıca, arabuluculuk süresinin kısa ve maliyetinin yargılamaya kıyasla oldukça düşük olması tartışmasızdır. Çünkü özellikle mahkeme işlemlerinin aksine, anlaşmazlıktaki değere bağlı olarak mahkeme harcı, bilirkişi ücreti ve başkaca yargılama gideri yoktur. Süreç, tarafların ihtiyaçlarına ve koşullarına göre esnek bir şekilde yürütülür" diye konuştu. - İZMİR