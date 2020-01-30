Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı - Son Dakika
Son Dakika Politika Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı - Son Dakika

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı

6 saat önce

AVRUPA Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösteren Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır.

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı, System.String[]
AVRUPA Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösteren Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır" açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, "Bir tarafta Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırttı.

Lagos'un büyük bir provakasyona imza attığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Bu davranışı Türk Milleti olarak kabul etmemiz imkan dahilinde değildir. Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır" dedi.

"HESABI EN KISA SÜREDE SORULMALI"

Yunanistan'ın İslam karşıtı ve ırkçı açıklamalarına artık dur demesi gerektiğini belirten Levent Uysal şöyle konuştu: "Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu yaşıyor. Biz o bölgede egemen oldukça daha da korkacaklar. Biz Türk milleti olarak bayrak için ölmek ne demektir biliriz, onlar da bilir. Ülkemizin bayrağına el uzatanlara en güzel cevabı atalarımız Ege Denizi'nde vermişti. Ioannis Lagos'u şiddetle kınıyor, Avrupa Parlamentosu'nun bu faşist hareketin hesabını en kısa sürede sormasını bekliyoruz. Bayrağımıza el uzatmaya çalışanlara bir kez daha hatırlatmak isterim ki, şanlı bayrağımız ecdadlarınızı çarptığı gibi sizleri de çarpar."


- İstanbul
Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek
Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir Sevilay Yılman: Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kemal Kılıçdaroğlu şok geçirdi Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:57:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: AP gereğini yapmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]