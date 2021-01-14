Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti - Son Dakika

Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti

14.01.2021 08:39

Mersin Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Furkan Ayaz, Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç adayı geliştirdi. İlaç, Amerikan ilaç firmasından da bütçe desteği aldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Ayaz, merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin, miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkan MS hastalığının engellenmesi için ilaç çalışmasında bulundu.

MS hastalarının yüzünü güldürecek ilacı geliştiren Furkan Ayaz, 2 yıl boyunca yaptığı çalışmanın ardından ilacın fare deneylerinde hastalığı engellediğini gördüklerini ifade etti. Doç. Dr. Ayaz ve çalışmalara katkı sunan 2 akademisyen tarafından patenti alınan ilaç için Amerika'daki uluslararası bir firmanın da 500 bin dolar bütçe desteği sağladığı öğrenildi.

MS hastalarına müjde! Türk bilim insanı hastalığı engelleyici ilaç üretti

İLAÇ 2 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUNDA GELİŞTİRİLDİ

İnsan bağırsağında yer alan bir bakteriden elde edilen ekzopolisakkaritlerin MS hastalığını tamamen engellediğini gözlemledikten sonra ilaç çalışmalarına başladıklarını dile getiren Doç. Dr. Ayaz,

"Bu bakteri aynı zamanda bağırsakta iltihaplanmayı engelliyor. Biz de bundan yola çıkarak MS hastalığının tedavisinde kullanmak için işe koyulduk. 2 yıl süren çalışmanın ardından fare deneylerinde olumlu sonuç elde ettik. Deneylerimizde MS hastalığının ilerlemediğini gördük. Çünkü MS hastalığında merkezi sinir sistemini etkileyen iltihaplanma hastaların durumunun kötüleşmesine neden olmakta. MS hastalarında iltihaplanma bir artıyor bir azalıyor. Azalma olduğu zaman bu ilaç uygulandığında hastalığın tekrardan nüksetmesini engellemeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

MS hastalarına müjde! Türk bilim insanı hastalığı engelleyici ilaç üretti

İLAÇ İÇİN İNSAN VÜCUDUNDAKİ BAKTERİLER KULLANILIYOR

Patentini aldıkları ilaç için Amerika'daki uluslararası bir ilaç firmasından 500 bin dolar bütçe desteği aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlaç insanlarda var olan bir bakteriden elde ediliyor. Çalışmalar sonlandıktan sonra klinik denemelere geçileceğini ve ilaçla birlikte MS hastalarının yaşam standartlarını yükseltmeyi umut ediyoruz. Genetik olarak MS'e yatkınlığı olduğunu düşündüğümüz ailesel geçmişi olan hastalara bu ilaç önden verilerek engellenebilir. İlacın MS hastalığının engellenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Amerika'daki çalışma arkadaşlarım Barbara Osborne ve Katherine Knight ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın patentini geçen yıl aldık."

MS hastalarına müjde! Türk bilim insanı hastalığı engelleyici ilaç üretti
Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti
Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti
Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti
Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti

Multiple Skleroz, Öğretim Üyesi, Kas Hastalığı, İlaç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti - Son Dakika


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