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Okul kantinlerinde "okul gıdası logolu" ürünlerin satılması istendi - Son Dakika

Okul kantinlerinde "okul gıdası logolu" ürünlerin satılması istendi

15.09.2021 14:45

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, okul kantinlerinde sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir ülke için "okul gıdası logosu" bulunan ürünlerin satılması gerektiğini söyledi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, okul kantinlerinde sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir ülke için "okul gıdası logosu" bulunan ürünlerin satılması gerektiğini söyledi.

Bahçelievler'deki Türk Böbrek Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Timur Erk, iki sene önce üç bakanın bir araya geldiğini, "okul gıdası logosu" konusunda bir karar verdiğini ve protokol imzaladığını söyledi.

Müthiş bir olay olduğunu ve bundan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erk, daha sonra bu konunun devamının gelemediğini kaydetti.

Ebeveynlerin artık okula giden çocuklarına beslenme çantası veremediği için sıkıntı oluştuğunu anlatan Erk, okulların kantinlerinde aşırı tuzlu, şekerli ve trans yağlı ürünlerin satışta olmasının sıkıntı olduğunu belirtti.

En son haziran ayında bilim kurulu tebliği çıktığını, bu tebliğde okul gıdasının ve logosunun nasıl ve nerede kullanılacağının anlatıldığını kaydeden Erk, şöyle konuştu:

" Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu açısından bunun irdelemesine devam edecek. Konu sağlıkla, sağlıklı beslenmeyle ilintili olduğu için... Tarım ve Orman Bakanlığı işin denetimini yapacak. Bunun haricinde Milli Eğitim Bakanlığı da genel koordinasyon ve bu tebliğe, bu yönetmeliğe uyum var mı yok mu onu sağlayacaktı. İki yıllık ötelemeden sonra artık dedik ki 'yeter, herkes hazırlığını yaptı' ama pandemi hala süre geliyor. 6 Eylül'ü dört gözle bekledik. 6 Eylül'de yürürlüğe girdi. Ama yaptığımız bütün araştırmalarda ancak şunu da söyleyeyim parantez içinde okullara giremiyoruz, çünkü ebeveynler bile giremiyor. Ama aldığımız bütün şifayı bilgiler doğrultusunda, okulların büyük çoğunluğunda ne yazık ki 'okul gıdası logolu' ürünler satılmıyor. Son çıkan tebliğde, 'yakın market alışveriş merkezi ve bakkallarda satılabilir' dendiği için orada daha fazla okul gıdası içeren logolar görmeye başladık. Şimdi bunu gördüğümüz zaman da şaşırdık çünkü oralara giriş yapabiliyoruz, tespitlerimiz var."

"Okul gıdası logosu" almaya yakın olmayan ürünlerin de gıda logosu aldığını ve satışa arz edilmiş durumda bulunduğunu anlatan Erk, "Kesinlikle sıkıntı. Eğer bir ülkede üç milyon had safhada obez varsa daha da vahimi bunun yüzde 60'ı yani 1,8 milyonu çocuk yaşında ise ve de daha da vahimi bu yüzde 8 oranında her yıl artış yapıyorsa geleceğimiz karanlık. Sağlıklı nesiller elde etmemiz lazım. Bunun için de ivedilikle bu konuda denetimin bugünden itibaren mutlaka başlaması lazım. Biz Türk Böbrek Vakfı olarak iki sene evvelki mutlu girişimin takibini yapmakla mükellefiz. Çünkü sağlıklı nesiller, sağlıklı bir ülke demektir. Biz sağlıklı nesilleri elde etmek için bu aşırı şeker, aşırı tuz ve aşırı trans yağlı ürünlerle ki gelişmeye artık bir son verme zamanı geldiğini tekrar buradan vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Annelerin beslenme çantasına ne koyması gerektiği konusunda artık bir kanaat oluşması gerektiğine dikkat çeken Erk, eline aldığı bir ürünü göstererek, "Bu ürünün içinde aşırı şeker olmasına rağmen, bu aromalı yoğurtta, marka önemli değil, okul gıdası logosunu almış ise bir derece ama daha da vahimi yine vahimden bahsediyorum üzerine bir de sanki içindeki şeker yetişmiyormuş gibi ilave şeker gelmesini kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, okulların açılmasıyla birlikte "okul gıdası logosu"nun da tekrar gündeme geldiğini ve yürürlüğe girdiğini belirtti.

Okul kantinlerinde logoya geçişte bir zayıflık olduğuna değinen Aydın, bütün okullarda bu logoyu göremediklerini dile getirdi.

Bazı "okul gıdası logosu" almış ürünlerde fazla miktarda şeker bulunabildiğini, bunun önüne geçilmesini isteyen Aydın, "Özellikle aşırı şekerli yiyecekler ve içecekler tabii ki çocuklara uzun vadede de kısa vadede de problemler oluşturabilir. Şeker hastalığı, obezite gibi problemler oluşturabilir çocuklarda. O yüzden kantinlerde satılan ürünlerin çok çok dikkatli alınması, denetlenmesi gerekmekte. Çünkü bu ürünler denetlenmezse çocuklar rahatça bu ürünlere ulaşabilecek ve ailelerinin bilgisi haricinde yanlış, sağlıksız beslenebilecekler." diye konuştu.

Okulların kantinlerinde neler satılması gerektiğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Çocukların, süt ve süt ürünleri, kuru meyveler, kuru yemişler, bununla birlikte sağlıklı sandviçler okul kantinlerinde olması gereken yiyecekler ve içecekler. Olmaması gerekenler kolalar, gazlı içecekler, aromalı yiyecek ve içecekler. Bunun yanında cips, kraker, tuzlu yiyecekler, tuzlu içecekler, fazla miktarda şeker içeren kekler bunlara dahil."

Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünlerin satılması istendi
Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünlerin satılması istendi
Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünlerin satılması istendi
Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünlerin satılması istendi
Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünlerin satılması istendi
Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünlerin satılması istendi
Okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürünlerin satılması istendi

Türk Böbrek Vakfı, Togo Cumhuriyeti, Timur Erk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul kantinlerinde 'okul gıdası logolu' ürünlerin satılması istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul kantinlerinde "okul gıdası logolu" ürünlerin satılması istendi - Son Dakika
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