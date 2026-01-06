Türk Hava Yolları, Allianz MTV'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
Türk Hava Yolları, Allianz MTV'yi 3-2 Yendi

06.01.2026 20:17
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Allianz MTV'yi 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Josip Hristov (Kuzey Makedonya)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Orthmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Alondra)

Allianz MTV: Kastner, Holthaus, Varela, Grote, Stautz, Koulberg (Bamba, Martin, Shaffmaster, Gross, Mogensen)

Setler: 25-20, 25-21, 25-27, 19-25, 15-9

Süre: 121 dakika (23, 27, 34, 24, 13)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-2 yendi.

Rövanş müsabakası, 14 Ocak'ta Almanya'nın Stuttgart kentinde oynanacak.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Spor

