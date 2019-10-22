Son Dakika Haberleri: Türk kalp vakfı başkanı kadriye olgar misyonumuz çocuk
Son Dakika Güncel Türk kalp vakfı başkanı kadriye olgar misyonumuz çocuk

Türk kalp vakfı başkanı kadriye olgar misyonumuz çocuk

1 saat önce

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kadriye Olgar Misyonumuz çocukİbrahim ALİOĞLU ' Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) 'Türk Kalp Vakfı düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kadriye Olgar Misyonumuz çocuk

İbrahim ALİOĞLU ' Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) '

Türk Kalp Vakfı düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen yemeğe vakfın yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Vakıf, bu yıl daha fazla çocuğa hizmet edebilmek amacıyla yola çıkıyor. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar, 'Türk Kalp Vakfı'nın bir etkinliği bu. Eski bir iş kadını olarak benim için matematiksel ve sonuca varan şeyler önemli. Kalp Vakfı da bugüne kadar muhteşem şeyler yaptı' dedi.

Düzenlenen yemekte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar, topluma faydalı olmak istediklerini ifade ederek, 'Türk Kalp Vakfı'nın bir etkinliği bu. Eski bir iş kadını olarak benim için matematiksel ve sonuca varan şeyler önemli. Kalp Vakfı da bugüne kadar muhteşem şeyler yaptı. Bunların bir kısmını duyuramadığı için kimsenin haberi olmamış. İnanıyorum ki yaptığımız işin ne kadar güzel olduğu kadar ne kadar duyurulduğu da önemli. Topluma faydalı olmamızın yolu buradan geçiyor. Vakfın ihtiyacı olanlara yardım etme gibi bir görevi var ve bunu yapmak istiyoruz' dedi.

'BİZİM MİSYONUMUZ ÇOCUK'

Bu yıl çocuklara daha fazla önem vereceklerini ifade eden Olgar, 'Bizim misyonumuz çocuk. Çocuğun kalp hastalığının teşhisi, korunması ve sonrasındaki tedavisi gibi bir çok konuyu sivil toplum örgütü olarak üstlenmek istiyoruz. Bunun için şu anda Türk Kalp Vakfı'nın İtalyanlar ile işbirliği içerisinde yürüttüğü bir proje var. 5000 tane çocuğun kalp taraması yapılıyor. Anne ve baba da kalp hastalığından korumak, bilinçlendirmek amacıyla da eğitiliyor. Batman'da 5 bin çocuğa yapılıyor ama Türkiye'de 5 bin çocuk değil, milyonlarca çocuk var. Biz her işin ucundan tutmaya çalışıyoruz inşallah örnek oluruz' şeklinde konuştu.

Maddi olarak gücü olan herkesi sivil toplum örgütlerine üye olmaya davet eden Olgar şunları söyledi 'Şirketimden emekli olduktan sonra buraya yöneldim. İş hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Birilerine faydalı olmak, mutluluk için çok ciddi bir kaynak. Herkese öneriyorum. Bu Kalp Vakfı olur ya da başka bir kurum olur hiç önemli değil. Sivil toplum örgütlerine biraz gücü olan herkesin görev alması gerektiğini düşünüyorum?

Türk kalp vakfı başkanı kadriye olgar misyonumuz çocuk

Türk Kalp Vakfı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
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