Türk Kızılay Girişimcilik Destek Programı'na başvurular devam ediyor - Son Dakika

Türk Kızılayı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Girişimcilik Destek Programına başvuruların sürdüğü belirtildi.

Türk Kızılayından yapılan açıklamada, "Türk Kızılay Girişimcilik Destek Programı" nın bu yıl ikincisini düzenlendiği bildirildi.

Çalışma kapsamında Türk vatandaşlarına, geçici koruma statüsündeki Suriyeler ile uluslararası koruma altındaki yabancılara iş kurma imkanının sağlandığı açıklamada, seçilen girişimcilere 75 bin liraya kadar ayni destek verileceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu programın temel amacı temel girişimcilik eğitimleri ve mentorluklar yoluyla desteklenecek katılımcıların, mevcut iş fikirlerini hayata geçirerek kendi işletmelerini kurmalarına katkı sağlamaktır. Programda birinci aşamada 120 girişimciye genel ve ileri girişimcilik eğitimi verilecektir. İkinci aşamada 40 girişimciye finansal okuryazarlık, sunum eğitimi, sunum ve finansal ihtiyaçlar mentorluğu düzenlenecektir. İkinci aşamanın tamamlanmasından sonra jüri etkinliği gerçekleştirilecek ve seçilen 20 girişimciye iş planı mentorluğu, iş kurma ve dayanıklılık mentorluğu ile muhasebe desteği verilecektir."

Bu arada İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen destek programına yeni iş kurmak veya işini 1 Temmuz 2020 itibariyle kurmuş tüm adayların davetli olduğu, son başvuru tarihinin ise 21 Ekim olduğu bildirildi.