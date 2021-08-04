Türk Kızılaydan Mersin'deki orman yangınında çeyizi zarar gören genç kıza destek - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınında evlerindeki çeyizi zarar gören genç kızı ve ailesini ziyaret etti.

Ellialtı, Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında evleri kullanılamaz hale gelen ve çeyizi de yanan Fatma Tan ve ailesiyle Yeşilovacık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bir araya geldi.

İhtiyaçları not alan Ellialtı, Tan'ın çeyizinin yerine konması için destekte bulunacaklarını belirterek, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay Silifke Şube Başkanı Barbaros Uçar da sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Düğün hazırlığındayken çeyizi yanan Fatma Tan da ziyaretten ve destekten dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbir amaçlı boşaltılmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ve farklı noktalara yayılan yangında bazı evlerde hasar oluşmuştu. Yangın, 3. gününde kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı. Yangın nedeniyle Fatma Tan'ın ailesiyle yaşadığı evi ile çeyizi de alevlerden zarar görmüştü.