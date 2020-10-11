Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek

11.10.2020 00:57
Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Türk ocakları Sivas Şubesi, dernek binasına Azerbaycan bayrağı asıp Azerbaycan ordusuna destek mesajı verdi.

Türk ocakları Sivas Şubesi, dernek binasına Azerbaycan bayrağı asıp Azerbaycan ordusuna destek mesajı verdi.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ gerilimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa dönüşürken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Türk Ocakları Sivas Şube başkanlığı, Azerbaycan'a destek mesajı vererek şube binasına Azerbaycan bayrağı astı.

Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Ahmet Bozdoğan düzenlediği basın açıklamasında ateşkes kararını ihtiyatla karşıladıklarını belirtip, "Bundan yaklaşık 30 yıl önce Azerbaycan toprağı Karabağ'ı ve çevresindeki toprakları işgal eden Ermenistan, 27 Eylül 2020 Pazar sabahı, yine haddini aşarak bir saldırıya kalkıştı. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırıda sadece askeri unsurlar değil sivillerde hedef alındı. Azerbaycan ordusu, cepheye yakın bölgelerde yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak için karşı saldırı başlattı. Türkiye ve Türk milleti, bu meselede hem tarihi hem de uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet yetkilileri, son gelişmelerde de bu tavrımızı açıkça bir kez daha ortaya koydular. TBMM'deki dört parti grubunun yayımladıkları destek açıklaması Türk milletinin sesi olmuştur. Bilindiği gibi Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bu gün saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varılması konusunda anlaştılar. Bu ateşkes kararını ihtiyatlı bir memnuniyetle karşılıyoruz. Memnuniyetimiz, fiili çatışmaların duracak olmasındandır. İhtiyatımız ise Ermenistan'ın bu güne kadarki hukuk tanımaz tavrını devam ettirme riskinden dolayıdır. Ermenistan, bu güne kadar sergilediği tavrı devam ettirirse anlaşmaya varılan ateşkesin hiçbir anlamı olmayacaktır. Bir kere daha ifade ediyoruz ki kalıcı barışın tek yolu, İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmesidir. Bizler, Türkiye Cumhuriyetinin bireyleri olarak Azerbaycan Türkleriyle dost ve müttefik ülkelerin mensupları değiliz; kardeşiz, aynı bedenin uzuvlarıyız. Buna istinaden sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız" dedi. - SİVAS

Azerbaycan, Ermenistan, Sivas, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk ocakları Sivas Şubesi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika


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